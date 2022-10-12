Шпигунський скандал у Німеччині. Там топчиновника, керівника відомства з кібербезпеки Анре Шьонбома підозрюють у зв'язках з російськими спецслужбами. Він начебто свідомо співпрацював з асоціацією, заснованою колишнім агентом КДБ.

Звільнити Шьонбома з посади - поки не можуть. Вину треба довести у суді. Але німецьке міністерство внутрішніх справ вже шукає чиновнику заміну. Тетяна Логунова докладніше далі.

Анре Шьонбом - особа не публічна. Дотепер очільника федерального відомства з безпеки у сфері інформаційної техніки знали лише профільні фахівці. Нині ж про чиновника пишуть як серйозні видання, так і бульварна преса. А все тому, що Анре Шьонбом став героєм вкрай неприємної історії - його запідозрили у зв'язках із російськими спецслужбами.

Про підозри на адресу Шьонбома першими повідомили німецькі журналісти. З посиланням на джерела в міністерстві внутрішніх справ Німеччини. Одразу кілька ЗМІ написали: очільниця відомства Ненсі Фезер планує зняти Шьонбома з посади. І навіть не хоче з'являтися на публіці разом зі своїм підлеглим. Так, наприклад, міністерка відмовилася брати участь у презентації річного звіту відомства, яке очолює Шьонбом. Цей захід відбудеться завтра.

Тепер щодо самих підозр. Тут історія дуже заплутана. За даними журналістів, Шьонбом свого часу був співзасновником "ради кібербезпеки Німеччини", яка своєю чергою ніби то пов'язана із російськими спецслужбами. Так, до складу цієї ради вже кілька років входить дочірня компанія організації, заснована колишнім агентом КДБ. За даними ЗМІ, Шьонбома неодноразово закликали дистанціюватися від партнерів із сумнівною репутацією. Але він не дослухався.

Звільнити Шьонбома з посади не дозволяє німецьке законодавство. Допоки підозри на його адресу не будуть доведені у суді. Але його можна перевести на іншу, менш відповідальну роботу. Німецькі журналісти стверджують - міністерка внутрішніх справ підшукує варіанти.

Підшукує і мовчить. Журналісти вже кілька разів просили фрау Фезер підтвердити чутки про кадрові перестановки у відомстві з кібербезпеки. Але міністерка відмовлялася від коментарів. Лише наголошувала на важливості захисту держави від кібератак, особливо закордону.

Ненсі Фезер, міністр внутрішніх справ Німеччини:

Кібербезпека Німеччини для мене дуже важлива. Я постійно на цьому наголошую. Нещодавно я презентувала програму з кібербезпеки та вказала, що зважаючи на російську загрозу, ми дуже вразливі у цій сфері. Тож повинні зробити все можливе, щоб змінити ситуацію.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну почастішали й кібератаки проти німецьких інституцій. Так, хакери атакували сайти канцлера Німеччини, парламенту, міністерства оборони та поліції. Німці підозрюють, що за віртуальними нападами стоять росіяни.