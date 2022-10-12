"Євробачення-2023" від імені України прийматиме британський Ліверпуль. Батьківщина "Бітлз" вперше в історії стане майданчиком для проведення міжнародного пісенного конкурсу, який неможливо провести в жодному з українських міст через війну. Як англійці реагують на вибір оргкомітету, та як намагатимуться створити українську атмосферу на конкурсі - розкаже далі Марина Біленька.

20 міст з усіх куточків Великої Британії виявили бажання приймати 67-ий пісенний конкурс "Євробачення". У фіналі опинилися лише два претенденти: шотландський Глазго й англійський Ліверпуль.

Обидва міста були б у захваті, але ми всі пам'ятаємо, що робимо це для України.

Ведучий Грем Нортон, який коментує конкурс для "Бі-Бі-Сі" вже понад 10 років - врешті називає переможця.

Ліверпуль! Вітаю!

У цьому клубі, в серці Ліверпуля, очі відвідувачів були прикуті не до танцювального майданчика, а до телевізора. Почувши, яке місто стане господарем "Євробачення-2023" - не стримують емоцій.

Я обожнюю Євробачення, і його проведення у моєму рідному місті - це дивовижно. - Весь день я нутром відчувала, що це буде Ліверпуль. На мою думку, в Глазго не було жодних шансів, перепрошую, але це мали бути ми. З нетерпінням чекаю початку.

Цьогоріч з хітом "Стефанія" переможцем "Євробачення" став український гурт "Калуш". І за традицією наступний конкурс мав би пройти в Україні. Утім через розв'язану росією війну ніхто не може гарантувати безпеку ані виконавцям, ані гостям пісенної події.

Велика Британія прийняла естафету і погодилася організувати конкурс від імені України, бо ж її представник - співак Сем Райдер - виборов друге місце.

Одеса - місто-побратим Ліверпуля - вже привітала новобраного господаря наступного "Євробачення".

Геннадій Труханов, мер Одеси:

Ваше місто гідне, оскільки втілює багатобарвність та яскравість усієї Європи. Ви, безумовно, знаєте, як змусити світ співати та танцювати разом із вами. Наступного року всі музичні дороги Європи будуть вести у ваше місто, і ми раді, що не лише "Євробачення" прикрасить Ліверпуль, а й Ліверпуль - "Євробачення".

У минулому Велика Британія вісім разів приймала "Євробачення". З них чотири - від імені інших країн. Ліверпуль жодного разу не був ушанований такої честі. Хоча музика - буквально тече у його жилах.

Це місто - батьківщина легендарних "Бітлз". Тут, за словами мера, вміють влаштовувати вечірки й організовувати масштабні музичні події.

Щоправда, заради "Євробачення", яке пройде в середині травня - доведеться перенести концерт Елтона Джона.

Вже відомо, що "Євробачення" проходитиме у центрі міста, на березі річки Мерсі. Там знаходиться портова арена, яка вміщує 11 тисяч глядачів. Утім гостей очікується набагато більше. Місто готує особливу культурно-розважальну програму, яка представить сучасну Україну - прогресивну, креативну та амбітну державу. Як повідомляє видання "Гардіан", статуї та пам'ятники по всьому Ліверпулю одягнуть у вінки. На вулицях міста очікуються виступи ліверпульських та українських митців. Плануються майстер-класи, зокрема, з писанкарства. А ще - гра в хованки в масштабах усього міста.

Скільки саме місто витратить на організацію "Євробачення" - наразі достеменно не відомо. Але там сподіваються, що така масштабна подія, допоможе отямитися сектору гостинності, який і досі страждає від наслідків пандемії.

Цікаво, що італійський Турин цьогоріч заробив в сім разів більше на "Євробаченні", ніж витратив. При цьому, 9 з 10 гостей міста заявили, що хотіли б повернутися туди знову.