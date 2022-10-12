Однак чимало військових експертів упевнені: тактику ракетного терору росія ухвалила ще до призначення Суровікіна командувачем. Що стоїть за масованими обстрілами об'єктів інфраструктури та цивільних мішеней в Україні? Яка справжня мета цієї ескалації? Думки провідних аналітиків Великої Британії зібрала наша Світлана Чернецька у Лондоні.

Такого масованого ракетного удару по Україні не було з перших днів війни. У Міжнародному інституті стратегічних досліджень порахували, скільки ракет росія випустила протягом останніх семи місяців. До травня це було 40-50 запусків щодня. Потім інтенсивність значно спала. Така ескалація, з одного боку - не стала несподіваною, а з іншого - таки мала певні причини. У москві ракетні обстріли назвали відповіддю на підрив Кримського моста. Але в інституті стратегічних досліджень це спростовують. Мовляв, таку операцію готували завчасно.

Вільям Альберк директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Ні, це однозначно не була відповідь на Кримський міст. Насправді напередодні була купа людей, які почали паніку, о боже, подивіться на всі оці Ту-165 і Ту-95, чому вони так заворушилися, чому їх передислоковують на ці бази, я одразу ж перевірив свою карту російських ядерних об'єктів, там немає жодних ядерних сховищ, отже вони готуються до масованих ракетних атак. Тобто минулого тижня вони вже готувалися до цих атак. Отже, або вони знали, що Кримський міст підірвуть, а це точно ні, бо це знову ж таки була одна із тих неймовірних зухвалих стратегічних атак, які Україна кілька разів успішно проводила, це і Сакська авіабаза, і крейсер "москва" і інші.

Вільям Альберк впевнений, що головна мета посилення ракетних обстрілів - це схиляння України до перемовин. І націлені вони не стільки на Київ, який не збирається домовлятися з агресором, а й на країни Заходу. Щоби ті змусили українську владу йти на поступки.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Якщо подивитися на спроби анексії, мобілізацію, ядерні погрози, плюс масовані удари по об'єктах інфраструктури та цивільних мішенях, для мене це звучить так, що росія дуже-дуже переживає і хоче перемовин якомога швидше. З іншого боку я цілковито розумію, що якщо росія цього хоче, це є гарною причиною не робити цього, бо значить, вони вважають, що програють на полі бою, а це дає можливості для ще більших здобутків на фронті.

А у Королівському інституті міжнародних відносин додають, що ці ракетні обстріли мають чимале значення для внутрішньої аудиторії путіна. Бо що більше здобутків в української армії - то більше критики лунає на адресу кремля.

Джеймс Ніксі, директор програми "росія та Євразія" Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House:

Путін мусить вдаватися до ескалації, бо інакше йому загрожує праве крило прихильників війни, це ті люди, які налаштовані ще більш екстремально, ніж сам кремлівський лідер. І ми вже бачимо, що він не може виграти війни, але мусить демонструвати, що він ще той сильний лідер, яким його вважає більшість росіян. Тож він вдається до іще більш відчайдушних дій, як то безладне бомбардування українських міст.

Про те, що росія не може виграти цю війну доводять і дані розвідки. Сам голова британської спецслужби GCHQ говорить про перевагу українських військ та стратегічні помилки путіна. Зазвичай очільники секретних служб не публічні люди, але сер Джеремі Флемінг виступив з ексклюзивною промовою, в якій проаналізував дії москви.

Джеремі Флемінг, голова Центру урядового зв'язку GCHQ:

Досягнення російських військ були втрачені, вартість війни з точки зору людей та обладнання - приголомшлива. Ми знаємо, і російські командири це знають, що їхні запаси боєприпасів закінчуються. Російські сили виснажені. Використання в'язнів для підсилення і мобілізація десятків тисяч недосвідчених призовників говорить про справді безнадійну ситуацію.

Сер Джеремі запевняє, зараз росіяни починають бачити та відчувати на собі проблеми, викликані війною. І розуміють, як помилився путін, розпочавши її. І в Міжнародному інституті оборонних досліджень, і в Королівському інституті міжнародних відносин впевнені, що нові воєнні злочини кремля лише додаватимуть аргументів Заходу для ще інтенсивнішої підтримки України, і насамперед сучасним озброєнням.