Ліквідовують наслідки ракетного терору росіян - і на Київщині. Як це відбувається - Анатолій Журавльов бачив.

Тактика ракетного терору потрібна росії, аби хоч якось відновити імідж Міністерства оборони рф - вважають експерти Інституту вивчення війни. На думку аналітиків, не важливо, хто зараз керує російським військом, масований удар по Україні все одно відбувся б - як єдиний спосіб заявити хоча б про якісь успіхи російської армії на фронті. Детальніше про те, що ховається за ворожими ударами останніх днів - сюжет Анатолія Журавльова.

На цих кадрах - наслідки масованої ракетного удару по Україні.

Еще одна! Еще одна! Вон-вон! ...

Страждають цивільна інфраструктура та мирні українці.

У мене трясуться руки, бо я щойно побачила, як летить ракета і я почула це…

Тим часом російські пропагандисти хизуються результатами своєї терористичної діяльності.

Это был центр украинской столицы. Под удары попали объекты противника в Киеве. Днепропетровске, Хмельницком, Житомере, Одессе, Виннице.

Якщо раніше ворог переважно точково бив ракетами по містах України, 10 жовтня на карті України майже не було регіонів, де б не лунали вибухи.

За два дні рашисти випустили по Україні близько півтори сотні ракет і дронів. Більшу частину з них - фахівці української протиповітряної оборони змогли збити!

Идет!

Ось так працювали наші захисники на Київщині.

Давай, с*ка, падай! - Ееесть! - Дааа!

А на цих кадрах - залишки ще однієї збитої ракети, також у Київській області.

Олександр Малиш, головний криміналіст Гу НПУ в Київській обл.:

Ми маємо три локації збитої ракети. На щастя не відбулося загоряння території. Всі деталі й найменші дрібниці цієї ракети фіксуються для подальшого встановлення марки та моделі.

Залишки ракети розкидані в лісі в радіусі ста п'ятдесяти метрів.

Іванна Попович, староста села в Київській обл.:

Був сильний удар, летіло прямо над самим селом. Ну летіло в напрямку Києва. Дякувати Богу, що вона впала саме в лісі, що не впала на жилі будинки. Адже рядом тут багато сіл.

Але подекуди російські ракети таки влучили в ціль і накоїли людям лиха. Тільки на Київщині руйнування зафіксовані в трьох районах.

Олексій Кулеба, начальник Київської обласної військової адміністрації:

Руйнування, на жаль, досить значні. Можу сказати про те, що зараз вже 32 будинки в нас пошкоджені. Є, які повністю зруйновані, є які частково. Також в нас два потрапляння в об'єкти критичної інфраструктури. Найстрашніше, на жаль, що в нас є одна загибла людина. Це молодий хлопець і 10 людей поранено.

Загалом, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у понеділок внаслідок ракетного обстрілу рашисти вбили 19-тьох українців! Ще понад сто - отримали поранення. І грошей на вбивства росія не шкодує. Ракетні атаки лише 10 жовтня коштували державі-терористу, за підрахунками аналітиків, від 400 до 700 мільйонів доларів США!

Юрій Ігнат, речник Командування повітряних сил Збройних сил України:

Вісімдесят чотири ракети, було спочатку 83, 84 - вчора, 43 збито. Крім того, збито вчора 26 шахідів - це теж надзвичайно хороший результат. У відсотковому відношенні все більше росте збиття саме цих дронів-камікадзе, які теж сколихнули суспільство.

Натомість керівництво ерефії продовжує погрожувати новими ударами.

Ответы со стороны росии будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз создаваемых российской федерации.

Але навіщо росіянам руйнування мирних міст і вбивства людей?

Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації:

Первый вариант - это то, что русские держат в подвалах, в укрытиях специально население. Выпускают партиями по немногу ракет, чтобы тревога была долго, чтобы нас морально истощать. Второй вариант - они щупают наше ПВО, облетают, где у нас слабые места, чтобы ударить массово. Мы это тоже понимаем. Ну и третий вариант - они просто нелогичные идиоты, что тоже скорее всего очень вероятный вариант развития событий.

На думку Військових експертів, керівництво росії готове платити за теракти сотні мільйонів доларів, щоб відволікти увагу своїх громадян від реальних проблем російського війська на фронті.

Сергій Кузан, військовий експерт:

Вони терплять поразку практично по всій лінії фронту, відступають десь, їхні бійці здаються в полон. І от таким чином вони б'ють вже по мирних об'єктах. Для того, щоб продати своєму внутрішньому споживачеві хоч якусь "перемогу". В їхньому розумінні - знеструмити, позбавити світла, позбавити тепла, позбавити життів цивільне населення - це вже є перемогою.

Україна вже проінформувала країн-членів "Великої сімки" про нещодавні атаки. Президент наголосив: масований ракетний удар рашистів - укотре засвідчив терористичну сутність росії.

Володимир Зеленський, президент України:

Це ворог не тільки України. Це ворог - кожного з вас. Він не обмежується тільки ракетами. Ми бачимо диверсії проти газогонів в Балтійському морі та проти критично важливих кабелів у Європі, і бачимо енергетичну кризу. Продовольчу кризу, штучну загрозу голоду для африканських, азійських країн. І хто це все робить, провокує і розпалює? Держава-терорист - і це росія. Сьогодні це так. росія хоче спровокувати в Україні та в усьому демократичному світі.

Україна вже 230 днів протистоїть ворогу. І жодними терактами росіянам не зламати нашу волю до перемоги.