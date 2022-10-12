Уздовж траси Сватове-Кремінна окупанти готують лінію оборони [ Редагувати ]
У звільнених Святогірську та Лимані правоохоронці ексгумували вже 78 тіл загиблих. Більшість з них - з ознаками насильницької смерті. Наймолодшій дівчинці був лише один рік. Вона похована поряд з усією родиною. Євген Соломін розкаже докладніше.
Так виглядають околиці Кремінної. Уздовж траси Сватове-Кремінна окупанти готують лінію оборони.
У Сватове підвозять техніку. Місцеві все це фільмують і викладають у мережу. Впевнені: ЗСУ знають, що з цим робити.
У Кадіївці окупанти невдало покурили. Одразу після опівночі у місцях скупчення російської техніки почало палати та вибухати…
Ну да, вон техника стоит - не подпускают. Вот как-то так бывает!
Під ранок все затихло. Вибухівка закінчилась, техніка вигоріла.
Услышала вот это взрыв и вспышку яркую. И тут же мгновенно стекло посыпалось!
На Луганщину почали прибувати перші чмобіки - частково мобілізовані росіяни. Якась частина рашистів уперше бачить зброю.
Мы в Сватово находимся. Какая это область? Луганская! Мы из Москвы, уехали 11 дней назад. Сколько раз ты стрелял? Один!
Ці "елітні" війська уже на лінії фронту. У них є два варіанти: загинути або здатися в полон.
Зі свіжомобілізованих росіян небезпечні лише перші партії, бо там бійці з якимось досвідом.
За даними Луганської обласної військової адміністрації, наші війська притискають окупантів до Сватового та Кремінної. Звідти зрадники та колаборанти уже повивозили свої родини та награбоване. Російські військові частково заселилися в покинуті українцями будинки. Окупанти відключили інтернет та глушать зв'язок, щоб місцеві не здавали їхні позиції.
Доки будете воювати? Поки будем стоять!
У Слов'янську - триває ліквідація наслідків ракетних ударів російської армії.
Поліцейські збирають докази злочину рф. Правова кваліфікація - порушення звичаїв та норм ведення війни.
Військові з країни терористів вбили чотирьох та поранили двох цивільних.
Вдруге сиротою лишився 12-річний Руслан. Сім років тому його батьки вмерли. Про нього дбала старша сестра. Тепер її вбили росіяни.
Я слышала, как кричала. Она была еще жива. У меня дверь заклинило - упала плита, я не могла вийти. МЧСники витягивали через окно.
Вижив лише Руслан - його вибуховою хвилею викинуло через вікно. Опіку над хлопцем зголосилися взяти уже 3 родини.
По кусочкам их собирали. Господи, накажи этих всех. Пацан сиротой осталсся. Хороший мальчик и девочка тоже.
Слов'янськ намагається відновити об'єкти життєзабезпечення після чергових влучань російських ракет у газову та теплову мережу.
Вадим Лях, голова Слов'янської міської військової адміністрації:
Мова йде про відновлення газопостачання в приватний сектор. На жаль, подача тепла в багатоповерхівки на сьогодні неможлива.
До звільненого Лиману потроху повертається життя. Місцеві з острахом згадують час окупації
Молодих хлопців пресували і сильно. Їх забирали. Думав - розстріляли. Але вони повертались. Їх уніжали. Це іздєвательство було. Это твари самиє настоящіє.
У місті триває ексгумація масованих поховань. Російські війська катували цивільних і військових. У могилах є і діти з матерями.
Тут, у Лимані, на кладовищі є дві локації масових поховань. Є окремо цивільні, а є військові.. Поліція Донеччини працює з масовими похованнями з 2014 року. Тому знаємо що і як робити, як працювати.
Бахмут - гаряча точка боїв на Донеччині. Окупанти рівняють місто із землею. Але просунутися вперед не можуть.
Хлопці работают (стріляють в окопі). І вот такий кардебалєт цілий день. Щас отпрацюєм і поможем пацанам на подстанції.
Під вогнем окупантів - більше 3-х десятків населених пунктів на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Затрофеїли від "другої армії світу"! Пів години назад розвернули і зробили шість пострілів. З їхніх гармат у їхню сторону. Їхні гармати працюють по них.
Евакуація з Донеччини триває. Життя на новому місці уже розпочали 23 тисячі людей.
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