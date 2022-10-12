Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори із іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Міністри обговорили військову допомогу бійцям ЗСУ.

Про це повідомляє голова українського дипломатичного відомства у Twitter.

"Я розмовляв з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом, який засудив російський ракетний терор і висловив співчуття жертвам. Він підтвердив, що Іспанія посилить свою політичну, економічну та військову підтримку. Ми обговорили наступний пакет військової допомоги Іспанії для України", - написав Кулеба за підсумками переговорів.