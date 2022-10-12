Кулеба обговорив з головою МЗС Іспанії військову допомогу Україні [ Редагувати ]
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори із іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом. Міністри обговорили військову допомогу бійцям ЗСУ.
Про це повідомляє голова українського дипломатичного відомства у Twitter.
"Я розмовляв з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом, який засудив російський ракетний терор і висловив співчуття жертвам. Він підтвердив, що Іспанія посилить свою політичну, економічну та військову підтримку. Ми обговорили наступний пакет військової допомоги Іспанії для України", - написав Кулеба за підсумками переговорів.
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