Нікопольський завод феросплавів, Марганецький та Покровський гірничо-збагачувальні комбінати призупинять виробництво з 1 листопада 2022 року. Про це повідомляє Укррудпром.

Заводи зупиняються через збільшення витрат, головним чином через очікуване збільшення граничних цін (т.зв. прайс-кепи) на електричну енергію на ринку "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок і балансуючий ринок.

Такі заяви звучали 12 жовтня під час публічного обговорення проекту рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), щодо зміни граничних цін на електричну енергію.

Електроенергія - основна складова собівартості продукції феросплавних заводів, тому зростання цін суттєво вплине на економіку підприємств. Заводи попередньо перебуватимуть у простої всю зиму.

Зростання цін на електроенергію ускладнить роботу і для "Дніпрозату", заявив представник підприємства. Єдиний виробник хлору для українських водоканалів перебуває у простої від початку війни. Через технологічну небезпеку виробничого циклу підприємство підтримує мінімальну господарську діяльність.

За словами представника заводу, через збільшення витрат на електроенергію "Дніпроазоту" доведеться зупинятися повністю, а відновлення роботи вже буде неможливим.