З 1 листопада в Україні зупиняються три заводи [ Редагувати ]
Нікопольський завод феросплавів, Марганецький та Покровський гірничо-збагачувальні комбінати призупинять виробництво з 1 листопада 2022 року. Про це повідомляє Укррудпром.
Заводи зупиняються через збільшення витрат, головним чином через очікуване збільшення граничних цін (т.зв. прайс-кепи) на електричну енергію на ринку "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок і балансуючий ринок.
Такі заяви звучали 12 жовтня під час публічного обговорення проекту рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), щодо зміни граничних цін на електричну енергію.
Електроенергія - основна складова собівартості продукції феросплавних заводів, тому зростання цін суттєво вплине на економіку підприємств. Заводи попередньо перебуватимуть у простої всю зиму.
Зростання цін на електроенергію ускладнить роботу і для "Дніпрозату", заявив представник підприємства. Єдиний виробник хлору для українських водоканалів перебуває у простої від початку війни. Через технологічну небезпеку виробничого циклу підприємство підтримує мінімальну господарську діяльність.
За словами представника заводу, через збільшення витрат на електроенергію "Дніпроазоту" доведеться зупинятися повністю, а відновлення роботи вже буде неможливим.
по темі
У Києві та Київській області запроваджують графік погодинних відключень електроенергії. Світло можуть вимикати на чотири години.
Знеструмленими після масованого ракетного обстрілу 10 жовтня залишаються 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Про це повідомляє ДСНС
У Києві та Київській області починають запроваджувати графік погодинних відключень електроенергії. Світло можуть вимикати на чотири години.
Примусове обмеження споживання електроенергії через пошкодження електричних мереж внаслідок російських ракетних атак може тривати кілька днів. Про це голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Станом на 21:00 внаслідок масованих ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766), Тернопільській (169) та Хмельницькій (6) областях.