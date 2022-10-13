Microsoft представила ноутбук, планшет та моноблок сімейства Surface [ Редагувати ]
Компанія Microsoft представила нові продукти сімейства Surface: ноутбук Surface Laptop 5, планшет Surface Pro 9 і моноблок Surface Studio 2 Plus.
Ноутбук Surface Laptop 5 на ринок вийде у двох версіях - з 13,5-дюймовим (2256×1504 крапки) та 15-дюймовим (2496×1554 крапки) сенсорними дисплеями, але обидва варіанти будуть доступні лише з процесорами Intel Core 12-го покоління.
Surface Laptop 5
Залежно від виконання ноутбуки мають від 8 до 32 ГБ оперативної пам'яті та твердотільні накопичувачі об'ємом від 256 ГБ до 1 ТБ. Заявлено, що автономність Surface Laptop 5 становитиме до 18 годин у 13-дюймової версії і до 17 годин у 15-дюймової.
Вартість ноутбуків Surface Laptop 5 становитиме від $1 тис. за 13-дюймовий Surface Laptop 5 і від $1,3 тис. за 15-дюймовий.
Surface Laptop 5
Планшет Surface Pro 9 отримав 13-дюймовий сенсорний екран роздільною здатністю 2880x1920 пікселів, в який вбудована HD-камера. Передбачено основну камеру 10 Мп, а також заявлено підтримку стилуса та бездротової клавіатури.
У продажу планшет буде доступний з процесорами Intel Core 12-го покоління або фірмовим чіпом Microsoft SQ3 від Qualcomm.
Surface Pro 9
Залежно від типу процесора Surface Pro 9 може мати до 32 ГБ оперативної пам'яті та твердотільний накопичувач ємністю до 1 ТБ, а автономність становить до 15 годин у варіанта з чіпом Intel і до 20 годин у версії з процесором Microsoft.
Вартість планшета Surface Pro 9 становитиме від $1 тис. та від $1,3 тис. за варіанти з процесорами Intel та Microsoft відповідно.
Surface Pro 9
Моноблок Surface Studio 2 Plus отримав 28-дюймовий сенсорний екран роздільною здатністю 4500x3000 пікселів, який підтримує керування за допомогою стилус.
Новий пристрій доступний в єдиній версії з процесором Intel Core i7-11370H частотою до 4,8 ГГц, відеокартою GeForce RTX 3060, 32 ГБ оперативної пам'яті та твердотілим накопичувачем на 1 ТБ.
Surface Studio 2 Plus
Моноблок отримав HD-веб-камеру, вбудовані мікрофон і динаміки, набір портів (USB Type-C, USB Type-A, Ethernet та 3,5-міліметровий аудіовихід). У комплект поставки входять стилус Surface Pen, бездротові клавіатура та миша. Вартість Surface Studio 2 Plus - $4,3 тис.
Surface Studio 2 Plus
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