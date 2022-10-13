А росіяни уже кілька тижнів активно атакують Україну іранськими дронами-камікадзе. І за даними американського Інституту дослідження війни, ворог ймовірно перекинув на окуповані території іранських військовослужбовців, які вчать російських солдат вправлятися з цими безпілотниками.

То ж що це за зброя? І як від неї можна захиститися? Наша кореспондентка Ірина Баглай - зібрала всю інформацію.

Зграя дронів на заміну крилатим ракетам.

У російських терористів тепер інша "улюблена" зброя для атак. Іранські камікадзе. Ними вже другий тиждень бʼють по українських містах. Їхній рій зʼявлявся у небі над Одесою, Миколаєвом, Запоріжжям, Харковом і навіть Білою церквою.

І попри те, що росіяни намагаються видати їх за свої…

Ігор Копитін, народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки:

Вони їх перефарбовують у триколор, дають свої назви і запускають ніби це власне виробництво.

Та іранське походження залізних вбивць мирного населення - не приховати.

Владислав Селезньов, військовий експерт:

Є підтверджена інформація, що герань 2 за номенклатурою фактично шахід 136 і її країна виробник Іран.

Питання нині у тому, скільки ж іранських дронів на озброєнні росії?

Владислав Селезньов:

За данними американської розвідки, в Ірані свого часу було виготовлено до 200 одиниць дронів класу камікадзе.

Чи буде більше? Про масове виробництво не йдеться, бо самі ці камікадзе є копією американських дронів. А Іран - країна, яка вже десятиріччя під суворими санкціями. Проте у безпілотниках наші військові та інженери виявили начиння іноземного походження.

Ігор Копитін, народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки:

На жаль, багато комплектуючих, які виробляють США, Нідерланди, Австрія та Швейцарія, якщо стосовно оптики,то це японська оптика фірми Соні.

Тож звідки вони? А їхня поява...

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Залежить від контрабанди, деякі запчастини вони не змогли замінити і без цих запчастин бпла неможливо використовувати, деякі мікросхеми, вони їх отримують виключно за контрабандою, а контрабанда це ж не постійна працює.

Кустарно вироблені - вони у сотні разів дешевші за ракети. Хоча точну ціну назвати важко, експерти припускають, що Шахід-136 коштує кілька десятків тисяч доларів. Але їхня дешевизна не впливає на рівень небезпеки.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

У цих бпла є лише одна перевага - це саме їх бойова частина, досить серйозна бойова частина від 40-50 кг вибухової речовини, це потужна дійсно зброя, але в іншому технологічно і технічно це досить примітивні дрони.

Так що ж вони собою являють? І на що націлені?

Шахід 136 - дрон-камікадзе, ще називають баражувальний боєприпас. Його призначення - долетітти до визначенної точки, координати якої введені зазделегідь, і вибухнути. Летить Шахід повільно (180 кілометрів на годину). Долає відстань - в 1000 км на висоті 5 км. Його ціль - тільки нерухомі обʼєкти. Наводиться за супутниковими даними. І тривалий час може залишатися у повітрі в режимі очкування. На влучність впливає відстань від цілі. Чим далі дрон - тим менш влучний удар. Це його слабке місце. А от для ППО він майже невидимий, через невеликий розмір і низьку висоту польоту. Його найчастіше запускають вночі і беруть кількістю. Здатний знищити танк. Але все частіше вони бʼють саме по мирних обʼєктах.

Довжина 3,5 м, розмах крила 2, 5 м, вага 200 кг (бойова частина 50 кг).

Мохаджер-6 - ще один іранський дрон, який вдалось приземлити нашим військовим. Він швидший та багатоцільовий. Веде розвідку і завдає ударів (несе до 4 високоточних боєприпасів). Може за один виліт вразити до 4 цілей і повернутися.

Швидкість 200 км на годину, висота польоту 5500 м, бойове навантаження 100 кг.

Ірина Баглай, кореспондентка:

То що робити, аби не стати жертвою такого металевого камікадзе? Насамперед - прислухатися. Дрон видає себе гучним звуком - як двигун мопеда. У небі його легко побачити, і він схожий на трикутник. Побачили - оцініть - де ви перебуваєте. Тримайтесь подалі від адмінбудівель, АЗС, стратегічних або військових обʼєктів. Підʼїзд, арка, сходові майданчики та підвали панельних будинків у разі атаки дронів варто уникати. Аби захиститися, потрібне заглиблення у землі. Укриттям можуть стати навіть сходи. Лягайте на землю і закривайте голову руками, ногами у бік стрілянини. І широко відкривши рота. Якщо ви у приміщенні - шукайте місце у кутку, ближче до виходу.

І найгірше, що Шахіди - невидимі для нашої системи ППО.

Владислав Селєзньов, військовий експерт:

За рахунок того, що ті самі бпла використовують джіпіес різних форматів та варіантів, вони можуть наводитись за достатньо високою точністю прилітає в ту точку, куди їх спрямовують у звʼязку з тим, що вони можуть діяти на різних висотах від 600 до 4 тисяч відповідно їх вкрай важко вражати звичайними засобами протиповітряної оборони.

Але статистика ураження дронами-камікадзе - невисока. 60 відсотків запущених Шахідів - були збиті. Бо нашим військовим вдалося знайти комплексний спосіб їх нейтралізувати.

Ігор Копитін, народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки:

Якщо брати приклад Миколаєва, військові вигадали спосіб як боротися з цими шахідами, вони використовують чи тонгузки, чи шилки і використовують добрі прожектори, бачать, завдяки тому що гучний двигун засікають і збивають - це дуже ефективно як показує практика.

І цей антидронний арсенал може значно посилити західна зброя. Як то Іріси Т, Насамси. Універсальною військовою протидією стали б і антидрони від Ізраїлю. Країни, яка вочевидь мала б бути зацікавлена у знищенні іранських камікадзе.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Тому що ці дрони можуть зʼявитися у іранських проксі, які можуть їх використовувати проти Ізраїлю, це може бути ті самі проксі в Сірії, це протистояння у Сирії, це протистояння Палестини.

Та поки Ізраїль - на позиції нейтралітету. Тим часом росіяни готуються до запуску іранських дронів вже з території Білорусі. 20 безпілотників зафіксовано на аеродромі Унінець, повідомили у регіональному управлінні Сил територіальної оборони Захід. І бити ними готуються по західних регіонах України.