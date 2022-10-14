США направлять Україні боєприпаси та бронеавтомобілі в рамках нового пакету військової допомоги на суму $725 млн. Про це повідомило 14 жовтня агентство Reuters з посиланням на представників адміністрації США.

До нового пакету військової допомоги увійдуть броньовані позашляховики Humvee. Водночас нових систем озброєнь, зокрема, далекобійних ракет і обіцяних систем ППО у ньому не буде.

За словами представників адміністрації, про виділення нового пакету допомоги Києву можуть оголосити вже 14 жовтня, однак ці терміни можуть бути змінені. Також може змінитися і остаточний зміст пакету, а також загальна сума допомоги, яка виділяється.

Один зі співрозмовників агентства заявив про те, що до пакету, як очікується, не буде включено системи озброєнь, які б допомогли Україні відбивати ракетні удари.

Натомість пакет, згідно з задумом Вашингтона, має бути спрямований на допомогу Києву у проведенні контрнаступальних операцій. Боєприпаси та бронеавтомобілі виділять з американських арсеналів, що дозволяє відправити їх на Україну вже найближчими днями.

Нагадаємо, Україна закликала США зняти заборону на постачання далекобійних ракет ATACMS.