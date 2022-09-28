США виділять Україні додаткову військову допомогу в розмірі $1,1 млрд для відбиття російської агресії. До нового пакету включено 18 високомобільних ракетних артилерійських систем HIMARS, а також зброя для протидії безпілотникам. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на американських урядовців.

Пакет включає постачання 18 ракетних комплексів High-Mobility Artillery Rocket System, або HIMARS, та боєприпасів до них, а також 12 систем Titan, які використовуються для протидії дронам.

Співрозмовники видання заявили, що HIMARS відіграли ключову роль в успіхах української армії в останні місяці. А російські окупанти використовують безпілотники іранського виробництва для ураження українських захисників і критичної інфраструктури.

Також до нового пакету включено 150 броньованих позашляховиків Humvee, десятки вантажівок і причепів для перевезення важкої техніки, різні радари, засоби зв'язку та спостереження, а також інше спорядження для вояків. Включено фінансування обладнання для виявлення вибухових речовин, а також технічного обслуговування та навчання.

Високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS, оснащені керованими ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), здатні вражати цілі на відстані 300 км. Єдина умова - Київ не повинен застосовувати зброю великої дальності проти цілей на території росії. Далекобійність систем для ЗСУ обмежена 80 км.

Нагадаємо, Пентагон уклав контракт на постачання Україні дронів-камікадзе Switchblade 600.