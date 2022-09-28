США виділяють Україні $1,1 млрд військової допомоги, у тому числі 18 HIMARS [ Редагувати ]
США виділять Україні додаткову військову допомогу в розмірі $1,1 млрд для відбиття російської агресії. До нового пакету включено 18 високомобільних ракетних артилерійських систем HIMARS, а також зброя для протидії безпілотникам. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на американських урядовців.
Пакет включає постачання 18 ракетних комплексів High-Mobility Artillery Rocket System, або HIMARS, та боєприпасів до них, а також 12 систем Titan, які використовуються для протидії дронам.
Співрозмовники видання заявили, що HIMARS відіграли ключову роль в успіхах української армії в останні місяці. А російські окупанти використовують безпілотники іранського виробництва для ураження українських захисників і критичної інфраструктури.
Також до нового пакету включено 150 броньованих позашляховиків Humvee, десятки вантажівок і причепів для перевезення важкої техніки, різні радари, засоби зв'язку та спостереження, а також інше спорядження для вояків. Включено фінансування обладнання для виявлення вибухових речовин, а також технічного обслуговування та навчання.
Високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS, оснащені керованими ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), здатні вражати цілі на відстані 300 км. Єдина умова - Київ не повинен застосовувати зброю великої дальності проти цілей на території росії. Далекобійність систем для ЗСУ обмежена 80 км.
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