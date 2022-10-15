росію потрібно виключити з Міжнародного валютного фонду та G20. З таким закликом виступила віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд, передає Bloomberg.

Канадська віцепрем'єрка розкритикувала участь росії в сесії МВФ, що відбулася цього тижня.

Зустрічі МВФ і Світового банку - це зустрічі пожежників - міністрів і керівників центральних банків, чия робота полягає у захисті світової економіки. росія прямо зараз є палієм. росія не мала бути присутньою на засіданнях МВФ. Паліям не місце на зборах пожежників.

На питання про те, що може зробити Канада для виключення росії з МВФ або G20, Фріланд визнала, що канадська влада може лише "публічно звинуватити уряд володимира путіна через його рішення розпочати війну зі своїм сусідом".

Канада продовжуватиме притягати росію до відповідальності.

15-16 листопада на Балі (Індонезія) відбудеться саміт G20. Президент Індонезії Джоко Відодо говорив, що володимир путін планує особисто взяти участь у саміті. У кремлі сказали, що особиста участь російського президента у заході залежить від заходів безпеки. Британське МЗС вважає, що росія не має морального права бути на саміті "Великої двадцятки.