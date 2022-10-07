Зеленський та Путін погодилися відвідати саміт G20 - ЗМІ [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський та лідер рф володимир путін нібито погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді.
Про це заявив посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс, повідомляє The National.
"Остаточне рішення ще не ухвалене", - сказав прес-секретар президента України Сергій Никифоров у коментарі РБК-Україна.
Прес-секретар президента рф дмитро пєсков, у свою чергу, підтвердив, що росія братиме участь у саміті G20, але формат, як і раніше, не визначений.
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