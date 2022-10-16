Росія не спроможна виробляти сучасні ракети з тією швидкістю, з якою вони витрачаються. Ймовірно, скоро рф відчує дефіцит високоточних боєприпасів.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.

З 10 жовтня росія випустила понад 80 ракет, проте половину з них збили сили протиповітряної оборони України. За даними британської розвідки, масові удари по Україні значно спустошують російські запаси.

Російська оборонна промисловість, ймовірно, не здатна виробляти сучасні боєприпаси з тією швидкістю, з якою армія рф витрачає їх на війні в Україні.

"Ці атаки свідчать про подальше погіршення російських запасів ракет великої дальності, що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому", - йдеться у повідомленні.