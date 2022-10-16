ЗСУ атакували чотири ворожих ЗРК - Генштаб [ Редагувати ]
російські окупанти завдали одного ракетного та десять авіаційних ударів, а також здійснили вісім обстрілів з РСЗВ. А українські захисники уразили чотири позиції зенітних ракетних комплексів загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Ударів окупантів зазнали райони понад десяти населених пунктів. Зокрема, Стрілеча і Терни Харківської області, Павлівка та Новосілка Донецької області і Правдине та Білогірка у Херсонській області.
Загарбники здійснювали обстріли:
- на Сіверському напрямку - з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка і Покровка Сумської області;
- на Слобожанському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області;
- на Краматорському напрямку - з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка і Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка і Яковлівка у Донецькій області;
- на Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів. Серед них - Вільне Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Золота Нива і Вугледар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Оріхів і Чарівне Запорізької області.
- На Південнобузькому напрямку під ворожий вогонь потрапили райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Білогірка, Новоолександрівка, Сухий Ставок Херсонської області та Широке, Киселівка, Тернові Поди і Степова Долина у Миколаївській області.
Окрім того, рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах росії значно знизився.
Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявними даними, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області рф.
У свою чергу українські захисники продовжують стримувати загарбників та завдавати їм втрат у живій силі та техніці.
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