російські окупанти завдали одного ракетного та десять авіаційних ударів, а також здійснили вісім обстрілів з РСЗВ. А українські захисники уразили чотири позиції зенітних ракетних комплексів загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ударів окупантів зазнали райони понад десяти населених пунктів. Зокрема, Стрілеча і Терни Харківської області, Павлівка та Новосілка Донецької області і Правдине та Білогірка у Херсонській області.

Загарбники здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку - з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка і Покровка Сумської області;

на Слобожанському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області;

на Краматорському напрямку - з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка і Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка і Яковлівка у Донецькій області;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів. Серед них - Вільне Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Золота Нива і Вугледар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Оріхів і Чарівне Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку під ворожий вогонь потрапили райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Білогірка, Новоолександрівка, Сухий Ставок Херсонської області та Широке, Киселівка, Тернові Поди і Степова Долина у Миколаївській області.

Окрім того, рівень морально-психологічного стану населення у прикордонних районах росії значно знизився.

Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявними даними, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області рф.

У свою чергу українські захисники продовжують стримувати загарбників та завдавати їм втрат у живій силі та техніці.