ЗСУ знищили ще 320 окупантів: нові втрати рф [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські війська минулої доби ліквідували ще 320 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни рф втратила вже 65 320 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 65320 (+320) осіб ліквідовано,
- танків - 2537 (+8) од.
- бойових броньованих машин - 5205 (+12) од.,
- артилерійських систем - 1599 (+10) од.,
- РСЗВ - 366 (+1) од.,
- засоби ППО - 187 (+1) од.,
- літаків - 268 (+0) од.,
- вертольотів - 242 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17),
- крилаті ракети - 316 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10) од.,
- спеціальна техніка - 144 (+1).
по темі
У Києві внаслідок атаки дронів-камікадзе 17 жовтня є влучання у житловий будинок
У Києві пролунали ще кілька вибухів. Це сталося після атаки іранських дронів-камікадзе
Україні слід брати у полон якомога більше російських окупантів, аби повертати додому захисників, яких утримують у росії
російські війська у понеділок вранці, 17 жовтня, знову атакували Київ іранськими дронами-камікадзе
ЗСУ на півдні ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс "Тор" та щонайменше 50 російських військових