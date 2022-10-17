Атака дронів у Києві: є влучання у житловий будинок [ Редагувати ]
У Києві внаслідок атаки дронів-камікадзе 17 жовтня є влучання у житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.
Про це повідомляють Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
Всього станом на 9:00 зафіксовано чотири "прильоти".
"Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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