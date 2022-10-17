У Києві внаслідок атаки дронів-камікадзе 17 жовтня є влучання у житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомляють Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Всього станом на 9:00 зафіксовано чотири "прильоти".

"Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.