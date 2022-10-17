Зеленський показав відео з наслідками удару дрона-камікадзе по житловому будинку в Києві [ Редагувати ]
Джерело: Hromadske
В Офісі президента показали наслідки удару дрона-камікадзе по житловому будинку в Києві. Внаслідок чого у багатоповерхівці стався вибух.
Про це повідомляє в Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Ганебні боягузи та невдахи продовжують воювати з мирними людьми", - написав Єрмак.
"Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога", - написав президент України Володимир Зеленський.
по темі
У понеділок вранці, 17 жовтня, російські окупанти дронами-камікадзе обстріляли багатоповерхівку у Києві - під завалами залишаються люди
Центр Києва зранку 17 жовтня перекрили через російську атаку дронами-камікадзе
Рано вранці у понеділок, 17 жовтня, під час повітряної тривоги, у Києві пролунало кілька вибухів
У суботу, 15 жовтня, у Сумській та Полтавській областях будуть лунати вибухи
У вівторок, 11 жовтня, у Львові пролунали два вибухи. Місто частково залишилось без світла