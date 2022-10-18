Рада підтримала законопроект про складання іспитів для отримання громадянства України [ Редагувати ]
Верховна Рада проголосувала за основу законопроект №7606, який передбачає зміни умови отримання громадянства України. Документ авторства прем'єр-міністра Дениса Шмигаля підтримали 307 народних депутатів.
Законом запроваджується:
- як умова прийняття до громадянства України - знання основ Конституції України та історії України;
- зобов’язання для вказаних категорій осіб протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України щодо складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою і подання документів про складання таких іспитів.
Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада скасувала призов на строкову службу в армію під час дії воєнного стану і збільшила видатки бюджету на оборону на 387 млрд грн.
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