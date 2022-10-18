США прискорили роботу над наданням 4,5 млрд доларів для України [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Сполучені Штати Америки у прискореному темпі працюють над виділенням 4,5 млрд. доларів для України.
Про це повідомляє Мінфін США.
Як заявила міністр фінансів США Джанет Єллен за підсумками віртуальної зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, Вашингтон підтримує спротив Києва незаконній агресії Росії. А також зазначила, що ведеться прискорена робота над виділенням 4,5 млрд. доларів у рамках нещодавно затвердженої бюджетної підтримки обсягом до 13 млрд доларів у вигляді грантів.
"Єллен визнала значні потреби України у фінансуванні наступного року для найважливіших державних послуг та термінових проектів відновлення. Вона також наголосила на необхідності інклюзивної координації між міжнародними партнерами, щоб допомогти Україні розпочати відновлення", - йдеться у повідомленні.
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