ЗСУ знищили вже понад 200 іранських "Шахедів" [ Редагувати ]
За 36 діб повітряним силам України вдалося знищити 223 іранські дрони-камікадзе "Shahed-136". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 19 жовтня, з моменту першого випадку збиття на території України дрону-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136" (13 вересня 2022 р., м. Куп'янськ), протиповітряною обороною Повітряних сил та іншими складовими Сил оборони України знищено 223 БПЛА цього типу.
У відомстві зазначають, що до знищення безпілотників, які окупанти маркують як "Герань-2", залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та ін.
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