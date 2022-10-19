Окупанти гатили 7 годин поспіль: в Оріхові є поранені [ Редагувати ]
Вночі проти середи, 19 жовтня, окупанти обстріляли Оріхов Запорізької області. Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Обстріл тривав 7 годин поспіль. Поранення отримали 8 людей.
В наслідок ворожого обстрілу Оріхова сьогодні вночі вісім поранених цивільних жителів. У людей поранення різного ступеню важкості, всіх ушпиталено.
Ворог застосував реактивні системи залпового вогню.
Обстріл тривав майже сім годин. Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради, навчального закладу. Наразі в Оріхові відсутнє електро- та водопостачання. Профільні служби вже працюють над відновленням мереж.
За даними голови регіону, місто Гуляйполе, своєю чергою, було обстріляне ракетами С-300.
Руйнувань зазнала місцева школа. За попередньою інформацією постраждалих немає.
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