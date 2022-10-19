У РНБО назвав мету рішення путіна про "воєнний стан" [ Редагувати ]
росія за допомогою запровадження "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України готується до масової депортації населення нашої країни.
Про це повідомляє секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов у Twitter.
"Військовий стан путіна в анексованих регіонах України - це підготовка до масової депортації українського населення до депресивних районів росії для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який уже був скоєний росією в Криму і залишилося не покарано", - наголосив Данілов.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 19 жовтня путін підписав указ, згідно з яким на території так званих "ДНР" та "ЛНР", а також у непідконтрольних Україні регіонах Херсонської та Запорізької областей вводиться "військовий стан".
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