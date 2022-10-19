Сьогодні, 19 жовтня, та завтра, 20 жовтня, у різних регіонах України можливі віялові відключення електрики, щоб спростити процес відновлення зруйнованої інфраструктури.

Про це заявив радник міністра енергетики України Олександр Харченко.

"Ми сьогодні з колегами намагалися вдень порахувати, що пошкоджено, і, на жаль, за новими даними, близько 40% загальної інфраструктури та наших генеруючих потужностей справді серйозно пошкоджені. Триває робота з відновлення та ремонту, але дива можливі до певної міри. Тому потрібно очікувати, що сьогодні-завтра будуть не лише аварійні, а й планові відключення, щоб не перевантажувати мережу", - заявив Харченко.