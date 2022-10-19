Українців попередили про відключення світла найближчими днями [ Редагувати ]
Сьогодні, 19 жовтня, та завтра, 20 жовтня, у різних регіонах України можливі віялові відключення електрики, щоб спростити процес відновлення зруйнованої інфраструктури.
Про це заявив радник міністра енергетики України Олександр Харченко.
"Ми сьогодні з колегами намагалися вдень порахувати, що пошкоджено, і, на жаль, за новими даними, близько 40% загальної інфраструктури та наших генеруючих потужностей справді серйозно пошкоджені. Триває робота з відновлення та ремонту, але дива можливі до певної міри. Тому потрібно очікувати, що сьогодні-завтра будуть не лише аварійні, а й планові відключення, щоб не перевантажувати мережу", - заявив Харченко.
по темі
Заступник голови КМДА Микола Поворозник закликав жителів Києва не використовувати електроприлади у пікові години - з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про те, що ракетні обстріли енергетичної інфраструктури з боку росіян можуть привести до відключень електроенергії та води по всій Україні
У вівторок, 11 жовтня, у Львові пролунали два вибухи. Місто частково залишилось без світла
Президент росії володимир путін під час засідання Ради безпеки рф оголосив, що в окупованих регіонах України вводиться військовий стан
Президент росії володимир путін під час засідання Ради безпеки рф оголосив, що в окупованих регіонах України вводиться військовий стан