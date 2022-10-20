У розбомбленому російськми окупантами Маріуполі люди досі вимушені жити у підвалах.

Як розповів журналіст Геннадій Стамбула, у Маріуполі дуже багато скарг від мешканців.

"Миші та щури в холодну пору року ховаються не тільки у підвалах, але по вентиляційних проходах. А ще клопи, таргани, блохи! І про це говорить "главлікар маріупольської міської санепідемстанції" Олександр Хоруженко.

Ось такі справи. А люди у Маріуполі досі живуть у підвалах!", - пише він у Facebook.

Стамбула також показав відео, як окупанти зносять розбомблений будинок.

"На відео знесення будинків на "Східному"", - додав він.