Адміністрація Байдена буде надавати допомогу Києву так довго, як це буде необхідно.

Поспішні заяви. І Білий дім, і Держдеп активно коментують і по суті спростовують заяви конгресменів-республіканців. Двозначні слова, з яких можна було зробити висновок, що допомога Україні начебто може скоротитися. Що саме пролунало у Конгресі - і якою є реакція адміністрації Байдена?

Про все розповість наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко, він - у Вашингтоні.

Почну із подієвого. Білий дім на тлі неоднозначних заяв конгресменів-республіканців, заявляє, що продовжить підтримувати Україну.

При цьому адміністрація Байдена буде надавати допомогу Києву так довго, як це буде необхідно. А ще - проводить обговорення щодо цього із законодавцями. Це - заява речниці Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона таким чином прокоментувала слова лідера республіканців у Палаті представників Конгресу, Кевіна Маккарті.

Які багато хто розцінив як сигнал про можливість скорочення допомоги Києву у разі перемоги республіканців на майбутніх парламентських виборах. Білий дім вважає таке тлумачення перебільшенням, от послухайте.

Карін Жан-П'єр, речниця Білого дому:

Як ви знаєте, Сполучені Штати надали Україні потужну двопартійну підтримку, коли росія почала свою жорстоку війну проти України. І ми продовжуємо працювати з Конгресом, стежити за розмовами щодо цих зусиль; і підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збираємося виконати цю обіцянку, яку дали українцям, які хоробро щодня борються за свою свободу та демократію.

Звісно ж, тема чутлива, тому коментує і Державний департамент США. Де запевняють - американське зовнішньополітичне відомство обговорює продовження підтримки України з представниками і демократів, і республіканців у Конгресі. І що певні "політичні бурі" на цю підтримку вплинути не можуть.

Ведант Пател, заступник речника Держдепартаменту США:

Хотів би наголосити, що президент Байден і держсекретар Блінкен ясно заявляли, що наші зобов'язання перед українськими партнерами не просто непохитні, вони "залізні". Ми продовжимо робити все, що можна, щоб надати Україні все, що їй потрібно для захисту себе та своєї території, і щоб вона перебувала у найкращих умовах, коли настане час переговорів.

Позиція чітка і зрозуміла. Тому тут маю пояснити вам, що це за заява така, що наробила стільки галасу, і яку всі взялися коментувати. Лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті дав інтерв'ю журналістському онлайн-проекту Punchbowl news в якому, зокрема, сказав - я процитую – "Думаю, що люди будуть в умовах рецесії - і вони не стануть надавати Україні необмежені суми; просто не будуть цього робити".

І ще цитата – "Україна важлива, але водночас це не може бути єдиним, чим зайнята влада. І це не можуть бути необмежені суми". Із цього преса зробила висновок, що республіканці - якщо вони на початку листопада візьмуть більшість тут, у Конгресі, намагатимуться змінити чинну політику підтримки. Ну і хоча загроза існує, вона озвучена, адміністрація - вустами речників Білого дому і Держдепу - намагається зараз усіх заспокоїти.

А ще - і на це журналістам натякнули не під запис - вжити кроків, щоб гарантувати продовження сталої фінансової і військової підтримки України навіть у разі, якщо містеру Маккарті та його однопартійцям таки вдасться за підсумками проміжних виборів взяти контроль за нижньою палатою, або навіть за Сенатом.