Якщо від енергетичної кризи атомні станції врятують, то політичну - можуть спровокувати.

Слово канцлера. Через енергетичну кризу Олаф Шольц відтермінував відмову Німеччини від атомної енергетики. Три діючі АЕС країни працюватимуть і далі. Як довго? І чому це рішення канцера може спровокувати серйозну політичну кризу? Тетяна Логунова розкаже.

Рішення ухвалене. Три діючі німецькі АЕС, які планували вивести з експлуатації до кінця цього року, ще трохи попрацюють. Новий дедлайн - наступна весна, а точніше - середина квітня 2023-го року. Через долю станцій Ізар, Емсланд та Некар мало не пересварився весь німецький уряд! Партнери по коаліції ніяк не могли дійти згоди. "Зелені" наполягали: АЕС треба закривати згідно з планом. Тобто, вже зараз. Ліберали, навпаки, пропонували продовжити їх роботу. Щонайменше, до 2024 року.

У коаліційну суперечку довелося втрутитися особисто канцлеру Німеччини. Олаф Шольц скористався правом видавати директиви уряду і направив листа своїм міністрам. У посланні голова уряду поставив крапку в цій дискусії. Мовляв, атомні станції будуть працювати. До 15 квітня 2023 року, проте ані днем довше.

Втручання Шольца здивувало німецьких політиків. Зазвичай канцлери вдаються до директив украй рідко. Винятково за екстраординарних ситуацій і не частіше, ніж раз за всю каденцію. Бо оскаржувати такі розпорядження члени Кабміну не можуть. Навіть якщо дуже хочеться. Атомна суперечка не стала винятком.

Рікарда Ланг, співголова партії "Зелені":

Канцлер вирішив використати опцію директиви. І ми як партія підемо цим шляхом разом з ним. Але я хочу підкреслити два моменти. По-перше, ми як коаліція беремо на себе відповідальність за енергетичну безпеку цієї зими. І по-друге, Німеччина все одно і вже скоро відмовиться від атомної енергетики.

Крістіан Дюрр, голова фракції лібералів у Бундестазі:

Ми, ліберали, вітаємо рішення федерального канцлера. Дуже важливо, що воно було ухвалено.

Три атомні станції працюватимуть, щоб допомогти німцям пережити важку зиму. Разом вони виробляють 12 відсотків усієї електроенергії Німеччини. Кожна - забезпечує кілька мільйонів домогосподарств.

Штеффі Лемке, міністр з питань захисту довкілля:

До 15 квітня 2023 року три атомні електростанції, які ще працюють у Німеччині, будуть зупинені. До того часу вони отримають тимчасовий дозвіл на експлуатацію, щоб виробляти електроенергію під час потенційної кризової ситуації в енергетиці.

Якщо від енергетичної кризи атомні станції врятують, то політичну - можуть спровокувати. В офіційному Берліні доволі голосно критикують рішення канцлера Шольца скористатися правом директиви. Тобто проявити свою політичну владу. Мовляв, такий крок свідчить про нестабільність коаліції і неспроможність канцлера владнати суперечки іншим шляхом.

Тим часом експертів з безпеки хвилює інше питання. Наскільки захищені німецькі АЕС від потенційних диверсій? Таких, наприклад, що сталися з газогонами системи "Північний Потік"? Фахівці закликають уряд терміново провести стрес-тести і у разі потреби посилити охорону цих обʼєктів.