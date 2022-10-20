"Терміново зменшити споживання електроенергії": важливе звернення до мешканців Києва та 4 областей [ Редагувати ]
У центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей просять терміново зменшити споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".
Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні. Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії!
В компанії додали, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.
Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю - визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго).
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