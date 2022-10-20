Заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив про те, що українські військові не відкидають повторного нападу окупантів з білорусі. Але метою у цьому випадку буде не Київ. Про це він сказав під час брифінгу.

Загроза відновлення ЗС росії наступу на північному напрямку зростає. Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід біллорусько-українського кордону для перерізання основних логістичних артерій постачання озброєння та військової техніки Україні від країн партнерів.