Антонівський міст у Херсоні зазнав удару – ЗМІ [ Редагувати ]
20 жовтня по Антонівському мосту в Херсоні й по переправі, збудованій біля нього російськими загарбниками, було завдано чергового удару.
Як пише місцеве видання "Мост", удару було завдано в четвер близько 23:00. Пролунало шість вибухів.
Ймовірно, в той час по переправі пересувалася техніка і жива сила російських військових, які загарбники активно переміщують на лівобережну частину Херсонської області.
У місцевих пабліках писали, що в напрямку мосту поїхали сім автомобілів "Швидкої допомоги". Можливо, є й загиблі.
Незадовго до цього, 19 жовтня Антонівський міст і переправу оглянули кримський ставленик Кремля у Криму Сергій Аксьонов і заступник голови адміністрації президента росії Сергій Кирієнко.
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