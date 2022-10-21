Окупанти викрали дітей з Херсонського дитбудинку - ОВА [ Редагувати ]
Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив про те, що у п'ятницю, 21 жовтня, російські окупанти викрали вихованців обласного будинку дитини.
Російські загарбники продовжують викрадати дітей на Херсонщині.
За словами Янушевича, окупанти вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Попередньо, це діти віком до 5 років. Окупанти називають таке викрадення дітей "евакуацією".
Маленькі українці, що незаконно утримуються росіянами, мають якнайшвидше повернутися на українську територію.
Додатково Янушевич направив відповідне звернення до Херсонської обласної прокуратури.
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