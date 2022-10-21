У бік Кривого Рогу запущено ракети та групи "Шахедів" [ Редагувати ]
У п'ятницю, 21 жовтня, керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про те, що українські військові зафіксували пуски ракет у бік Кривого Рогу з боку Каспійського моря. Про це він написав у Telegram.
Також спостерігається кілька груп іранських дронів-камікадзе, запущених з південного напрямку. В адміністрації рекомендують залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
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