"Україна продовжуює активні бойові дії на сході та півдні" - Зеленський [ Редагувати ]
На сході та півдні України продовжуються активні бойові дії, Збройні сили України зберігають ініціативу. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Сьогодні протягом дня повітряна тривога оголошувалась у більшості регіонів України. Є нові збиття безпілотників і ворожої авіації. На сході та півдні України продовжуються активні бойові дії. Наші Збройні сили зберігають ініціативу.
Він відзначив бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за умілі та продумані дії при знищенні ворога на східному напрямку.
Дякую і воїнам 60-ї окремої піхотної бригади, чиї підрозділи демонструють хороші результати на Херсонщині. Тільки з початку жовтня бійці Шістдесятки "затрофеїли" більше як 30 одиниць російської бронетехніки, тисячу снарядів для танків і три гармати "Гіацинт". Вся ця зброя обов'язково допоможе звільненню нашої землі.
Крім того, він подякував бійцям 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
Цього тижня хлопці показали відмінні результати у знищенні ворожої техніки і боєзапасу.
Також він подякував воїнам 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського за стійкість в обороні зайнятих рубежів.
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