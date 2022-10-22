Часу безпечно виїхати й не мерзнути взимку все менше

Українська армія тримає під вогневим контролем трасу на півночі Луганщини, яка з'єднує Троїцьке зі Сватовим та Сєвєродонецьком. Пересуватися нею вільно росіяни більше не можуть.

Водночас окупанти укріплюються у районі Сватового та Кремінної. І це на зараз - найгарячіша ділянка фронту на Луганщині, - зазначають у військово-цивільній адміністрації області. Ворог обстрілює все навкруги реактивною артилерією. Євген Соломін зібрав останні новини зі сходу.

Сюрприз. ПВО срабатывает по ходу. Но это еще не все. Это не вечер!

Це Брянка. З ночі рашисти гатили в бік українських позицій. І дострілялись. Вдень вибухнуло в районі старого автовокзалу. По вулиці Московській. Там з 2014 року була одна з комендатур окупантів.

Бавовнятко завітало і в Лисичанськ. Вибухнуло в районі лазнево-оздоровчого комплексу "Хвиля".

В окупованому Сєвєродонецьку росіяни нишпорять розбомбленими квартирами. Спроби хоч чимось поживитися стають невдалими. Війська мародерів, які зайшли в місто першими, навіть батареї повиносили.

Останнім часом у поруйнованих квартирах почастішали пожежі. Відсутність світла, води та газу та низькі температури на вулиці змушують людей грітися саморобними грубками.

Постели сырые, холодные, хотя бы свет нам дали! Мы бы печки купили. Нам газом даже балони на заправках не запрвляют.

Та загарбникам не до облаштування побуту на окупованих територіях. Вони будують фортифікаційні перешкоди для просування наших оборонців на Луганщині. Ці "зуби дракона" зафіксовані на околицях Гірського.

Два ряди споруд.

У різних містах окупованої Луганщини - Луганську, Алчевську, Кадіївці - місцеві помітили чимало фур з росії. Імовірно, завозять боєкомплекти та снаряди.

А це нові жителі псевдореспубліки. Кадирівці, дагестанці, тувинці - та інші носії "рускава міра". Обживаються у Рубіжному. Оселяються і в інших містах, де ще лишилися цілі квартири чи будинки, виганяючи звідти місцевих.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Спочатку рашисти позабирали в людей хати в селах уздовж лінії фронту на напрямках Кремінна-Сватове, тепер дісталися міст. Окупанти заселяються самі, або заселяють інших людей у квартири в Рубіжному та Сєвєродонецьку. Наводять на житло українських патріотів колаборанти.

Найгарячішою точкою Луганщини є Сватівський напрямок. Там точаться бої, росіяни щільно обстрілюють деокуповані села. Найбільше - Стельмахівку. У селі, де в мирний час проживало до півтисячі селян, нині фактично не лишилося вцілілих хат. Не полишають окупанти й спроб відбити Білогорівку. Від села і там залишилася одна назва. Хати, господарські приміщення - все знищили росіяни.

Досить непоганий тролінг. До речі, як справи в Бахмуті?

Це американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск тролить заступника голови ради безпеки країни-агресора дмитра медведєва, запитуючи про донецький Бахмут. Нині тут точаться найгарячіші бої.

Наш балкон - Некрасова, 44. А это наша маленькая комната. Вот воронка. А это Некрасова, 42...

Російські війська кілька разів повідомляли про захоплення Бахмута. Але місто - під українським прапором. Розлючені рашисти перетворюють Бахмут на Маріуполь чи Волноваху.

У звільненому Лимані, правоохоронці продовжують викривати страшні наслідки панування тут московитів. Від масових поховань нині перейшли до поодиноких - могил у скверах, парках та біля будинків.

Женщина раненная там погибла. Там мальчик погиб. Знаете погреба такие? Хоронили тут на проспектах, и там на улицах.

Інформацію про точкові поховання ми встановлюємо під час спілкування з мешканцями. З моменту деокупації міста Лиман і сіл ексгумовано порядка 200 тіл. Тіла вилучаються для встановлення причин смерті.

У місто потроху повертається життя, проте відновити знищені комунікації швидко непросто.

Вот дрова наши лежат. Заготовили. И вон нарублени. И в подвале есть еще дрова. Ото ми так греемся.

На Донецькому напрямку під обстрілами окупантів Селидівська, Мар'їнська та Авдіївська громади. На Лисичанському - росіяни гатять по Торському та Зарічному. Відомо про одного загиблого та одного пораненого.

Боже, 73 года прожить и бомжом остаться! Сідай, родная, сідай туда.

Евакуація з лінії фронту на Донеччині триває. Ця жінка з донькою, батьками та сестрою виїхала з Краматорська.

Бомблять! Стріляє артилерія газу немає, опалення немає. Вода не вище першого поверху. Світло є. Опа-опа, давай батя! Спасибо ребята!...если не ви, то б ….

На Донбас уже прийшли осінні дощі та перші холоди. Часу безпечно виїхати й не мерзнути взимку все менше. Проте люди продовжують триматися за голі стіни та розбомблені квартири.