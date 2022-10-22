Канцлер Німеччини Олаф Шольц дав інтерв'ю Die Welt. У ньому він оцінив кількість громадян Німеччини, які виступають проти антиросійських санкцій та постачання зброї Україні, у 30%.

Під час розмов з громадянами у мене склалося враження, що від 20% до 30% не згодні ані з санкційною політикою, ані з постачанням зброї. Серед них виборці майже всіх політичних поглядів: ХДС/ХСС, Вільної демократичної партії, "зелених", а також Соціал-демократичної партії Німеччини.

Канцлер ФРН назвав хибною інформацію про те, що москва погрожувала Берліну ескалацією війни в Україні.

З поважних причин я не повідомляю про переговори, які веду із російським президентом. Але ось що я можу сказати: повідомлення, які я читав про загрози, які нібито мали місце під час цих переговорів, помилкові.

Канцлер заявив, що, на його думку, вторгнення росії в Україну не призведе до Третьої світової війни. При цьому, за його словами, важливо не допустити нерозумних кроків, які можуть призвести до прямого збройного зіткнення росії та НАТО.

На сайті уряду ФРН повідомляється, що до постачання Україні готуються дві реактивні системи залпового вогню MARS II з боєзапасом і 10 САУ Panzerhaubitzen 2000 з боєкомплектом.;

8 жовтня Німеччина анонсувала постачання в Україну 100 танків із Греції та Словаччини.