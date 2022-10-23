Півроку під постійними обстрілами. Зруйновано майже половину всієї інфраструктури. Місто Зеленодольськ на Дніпропетровщині потроху повертається до життя. Люди вже сміливіше там виходять на вулицю. А комунальники латають дірки у будинках, вставляють вікна і насаджують нові дерева. Олена Мендалюк побувала в Зеленодольську і поспілкувалася з місцевими. Її матеріал далі.

З квітня Зеленодольськ під щільним ворожим вогнем. Це крайній населений пункт на кордоні із Херсонщиною. В результаті успішного контрнаступу українські захисники відтіснили окупантів більше як на 40 кілометрів від мирного населення і останні 2 тижні стало значно тихіше, кажуть місцеві. Пані Наталю зустрічаємо у дворі багатоповерхівки.

Замітати листя, поратися на подвір'ї - куди приємніше, аніж прибирати розбите скло від влучань, розповідає жінка. Пʼятиповерхівка, де вона мешкає, не раз потрапляла під ворожий вогонь.

Наталія, жителька Зеленодольська:

В основному у нас з тої сторони у всіх наших жителів вікна впали і стіни, ну дивлячись куда осколки полетіли.

Нині у місті замість свисту реактивних снарядів чути, як працюють комунальники.

Це жіночки затирають дірки, що наробили осколки. 700 вибитих вікон вже частково затягнули плівкою або засклили.

Вставляють нове скло і в місцевому спорткомплексі. Він тричі ставав ціллю ворожих атак. Гатили і градами, і ствольною артилерією. За раз окупанти випускали до 10 реактивний снарядів.

Олександр Медвідь, директор спортивного комплексу:

Были повреждены у нас 367 квадратных метров стекла. Это малый, средний и большой зал и крыша. Сделали ремонт, сделали большого зала остекление 71 кв.м. остеклили.

45 відсотків інфраструктури Зеленодольська пошкоджено в результаті ворожих обстрілів - це і багатоповерхівки, приватні будинки та комунальні заклади. Ліквідацію наслідків тут не припиняли, навіть, коли було гучно.

Марина, жителька Зеленодольська:

Відновлюється навіть тоді, коли тихо не було. Все дуже гарно, як тільки бамбежка, одразу відновлюється. Щас красота. Квіти, як бачите квітнуть. Всі служби працюють, ми тут живимо. Ми нікуди не їхали.

Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації:

По доскам, плівці, гвоздям - там не одна тонна допомоги приїхали сюди. Десятки тон.

Паркова зона, яка вабить своєю зеленню та набережною каховського водосховища - була кілька місяців закритою для відвідувачів. На тому березі - стояла ворожа техніка. Та як тільки українські військові погнали окупантів - тут знову людно. Але місцевих просять, все ж бути обережними.

Дмитро Невеселий, міський голова Зеленодольська:

Хлопці з ДСНС та піротехніки проходили парковою зоною, тому більш-менш безпечніше, але я ще раз прошу людей гуляти тільки відкритими ділянками. Де видно кули вони ступають. По траві поки що ходити небезпечно.

Парк уже готують для відвідувачів. Пані Наталя тут головна. Саме вона та її команда навіть під обстрілами тут поливали, садили та прибирали.

Наталія Нівецька, працівниця парку:

Мабуть, природа нас також береже. Їх було двоє, спочатку вони були на відкритій поверхні. Потім одна пішла в одну сторону, зрівнялась із деревом і був прильот, потім інша зрівнялась з деревом і другий прильот і дерева їх захистили.

Тепер пані Наталя разом із працівниками віддячує природі - тут реанімували кожне дерево після обстрілу. І посадять ще нових.

Наталія Нівецька - працівниця парку:

Хочемо близько 1000 встигнути посадити паловнів. Ми зараз дали обʼяву, що жителі Зеленодольської громади, які хочуть бачити у своєму дворі красу, будь ласка, накопуйте ями і ми дамо саджанці в необмеженій кількості.

А вже на честь перемоги Наталія мріє висадити нову клумбу. На ній точно буде калина - як символ рідної землі.