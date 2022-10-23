За останній місяць по українських містах прилітали не лише російські ракети, а й іранські бойові безпілотники

Іран погрожує Європі. Так гостро ісламська республіка відреагувала на закликли Франції, Німеччини та Великої Британії розслідувати поставки нею росії дронів-камікадзе. Саме ними останні тижні ворог обстрілює українські міста.

Лондон уже запровадив санкції. На черзі - й інші союзники. Втім обмеження для Ірану - не новина: під санкціями країна знаходиться уже понад 40 років. Про іранський виклик для України та Європи - Анна Басова.

Геть темні вулиці, що ледве підсвічуються фарами автомобілів - так уже не одну добу виглядає вечірній Київ. Крамниці й аптеки вимикають зовнішню ілюмінацію, щонайменше вдвічі знижено напругу вуличного освітлення. У житлових будинках практично немає світлих вікон.

В'ячеслав, житель Києва:

Книжки є, щоб почитати, є ці на батарейках лампочки. Думаю, можна протриматися 3-4 години, 5-ть. Плита газова, так що готувати можна буде.

А вдень люди масово скуповують ліхтарі, зарядні пристрої та павербанки. Коли знову зникне світло та який район у черзі на віялові вимкнення, достеменно не знає ніхто.

Кирило, житель Києва:

То есть будешь думать, что зима пройдёт вот так, а она пройдёт третьим образом. То есть я живу сегодня, а завтра - как бог даст.

До таких реалій українцям доводиться пристосовуватися від 10-го жовтня, відколи росія регулярно влаштовує масовані обстріли. Цілить передусім в об'єкти критичної інфраструктури - ТЕЦ та електропідстанції.

За останній місяць по українських містах прилітали не лише російські ракети, а й іранські бойові безпілотники "Шахіди-136". Їх росія - за даними розвідки - закупила майже дві з половиною тисячі. Світова спільнота вважає - доказів удосталь. Аби притягнути винних до відповідальності.

Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН:

Ми надзвичайно стурбовані використанням безпілотників дального радіусу дії. Іранські дрони загрожують мирному населенню та цивільній інфраструктурі України.

Антьє Леендертсе, постійний представник Німеччини в Раді Безпеки ООН:

Іранські безпілотники, якими кремль тероризує українців, були доставлені до росії без попереднього ухвалення Ради Безпеки ООН. А це - порушення резолюції. Ми готові долучитися до розслідування та незалежної експертизи.

росія традиційно від звинувачень відхрестилася - та вдалася до шантажу, якщо ООН розпочне розслідування. Не забарився з погрозами й Іран - Франції, Німеччині та Великій Британії - саме вони найактивніше закликали з'ясувати причетність Ірану до бомбардування українських міст.

Уряд Ісламської республіки Іран у прагненні захистити свої національні інтереси та захистити права іранського народу, залишає за собою право без вагань реагувати на будь-які безвідповідальні дії.

Насер Канаані, міністр закордонних справ Ірану:

Днями проти Тегерана запровадили нові санкції. У чорному списку Лондона опинилися троє генералів, які керують поставками дронів-камікадзе, та сама компанія-виробник. Загалом країна під санкціями живе уже понад 40 років.

А почалося все у 1979-му, коли до Тегерана повернувся ісламський лідер Аятола Хомейні. Його прибічники влаштували революцію та фактично повалили світський уряд шаха Мухаммеда Реза Пехлеві. А вже 1-го квітня Іран оголосили ісламською республікою. За кілька років з прозахідної демократії країна перетворилася на диктатуру з тотальним порушенням прав людини. Щоб не допустити поширення радикальної ідеології, західний світ вирішив знекровити режим зсередини. Першими санкції оголосили Сполучені Штати. Дотепер жодному громадянину США не можна вести бізнес із іранськими підприємствами, також заборонено постачання зброї чи технологій для її виготовлення.

На початку двохтисячних до влади в Ірані прийшов президент Махмуд Ахмадінежад, відомий своїми антиамериканськими та антиізраїльськими поглядами. Його уряд розконсерував програму збагачення радіоактивного урану - що фактично означало розробку ядерної зброї. У відповідь Вашингтон заблокував роботу іранських банків. А світовий енергетичний ринок викреслив Іран зі списку постачальників нафти.

15-го липня 2015-го шістка міжнародних посередників - США, Франція, росія, Китай, Велика Британія та Німеччина - пообіцяли Ірану скасувати санкції та пустити на ринок нафти. Тегеран натомість зобов'язувався згорнути ядерну програму та допустити на свої об'єкти експертів МАГАТЕ. Та тривала відлига недовго. Вже у лютому 2017-го США на чолі з Дональдом Трампом вийшли з ядерної угоди. А ізраїльська розвідка Моссад заявила - Іран не відмовився від ядерних амбіцій. Саме це, вважають експерти, й спонукало нині тамтешнє керівництво піти на співпрацю з росією, навіть під загрозою нових санкцій. Припускають - Тегеран постачає москві дрони в обмін на ядерні технології.