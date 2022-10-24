Попри невпинні обстріли, ракети та дрони, миколаївці не хочуть покидати свої домівки.

Ракетний удар по Миколаєву. Окупанти вночі обстріляли місто ракетами С-300. Одна з них влучила у багатоповерхівку, інша - приземлилася на подвір'ї десятиповерхівки. Відомо про п'ятьох поранених. Наталя Сінченко з подробицями - далі.

Так тепер після ракетного удару виглядає одна із багатоповерхівок у спальному кварталі Корабельного району Миколаєва.

Рашисти атакували підло - вночі. Пан Анатолій прокинувся від потужного вибуху, коли почав збиратися, щоб іти в укриття -пролунав і другий.

Анатолій, житель Миколаєва:

Ещё сильнее был. Такой сильный, и я потом решил никуда не идти. Думаю кто его знает, может третий будет. И потом все. Потом топот был. Люди побежали туда - сюда, потом стекла звенели.

Друга ракета влучила на подвір'я десятиповерхівки. Вибух був такої сили, що зніс крамницю. У людей в квартирах вибиті вікна та двері. Пошкоджено також майже з десяток автівок.

Микола Кравченко, житель Миколаєва:

Там был полтора этажный магазин. Приход был в один из них магазин. Вот видите от него ничего не осталось абсолютно. Повреждений как видите много. Вот один дом, второй дом. То есть окон вообще не осталось целых.

Денис прийшов до свого товариша - допомогти йому прибрати наслідки нічного обстрілу. Чоловік розповідає, що такі обстріли у місті трапляються чи не щодня.

Денис, житель Миколаєва:

Мы помогаем. Все стекла, квартира просто чудовищно повреждена. Ну считайте раз-два. Три дома, два крыла. Удачно получилось, что закрыт двор. Не знаю может по гимназии целились. Попали в жилой дом. Плюс гимназия пострадала - обычное детское учреждение…. Каждый день. Каждый день в наш город прилетает 8, 10, 20 ракет. Где-то с 12 до 2 часов ночи мы не спим, потому что грохот. Потому что не знаем в тебя ли оно или нет.

На щастя, цього разу всі залишилися живі. Утім поранень зазнали п'ятеро людей. Також ворог поцілив і у складські приміщення. Як зазначають рятувальники, там були старі холодильні камери.

Попри невпинні обстріли, ракети та дрони, миколаєвці не хочуть покидати свої домівки.

Олександра, жителька Миколаєва:

А вы знаете, я наверное перейду к внуку. Я не хочу уезжать. Как будет так будет. Здесь родная земля.

Світлана, жителька Миколаєва:

Ну, я лично не собираюсь выезжать из города. У меня доча, она медик, она патриот своей страны. Она сказала, если все медики уедут, то кто же останется здесь. Поэтому из- за нее я и остаюсь в городе.

Люди гуртуються, підтримують один одного і вірять - усе відбудують після Перемоги.