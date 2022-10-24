Кіровоградщина - під обстрілами: ракета влучила поряд із житловими будинками [ Редагувати ]
Кіровоградщина - під обстрілами! Там ворог поцілив в населений пункт Онуфріївської громади. Ракета влучила поряд із житловими будинками. Пошкоджено майже сімдесят будинків, адмінбудівля та школа.
Зім'яті паркани, вибиті вікна, зірвані дахи. Це наслідки прильоту російської ракети, яка поцілила в город поруч з будинком Людмили та Станіслава. Від неї тут кількаметрова вирва.
Людмила Маленікова, жителька Онуфріївської громади:
Спала, почула вибух, посипались вікна, схватилась, побігла до мами, бо вона у мене лежача. Я нічого не бачила, навєрноє в шоці, оттого побігла к мамі чи вона жива чи нє, то я нічого не бачила мені вже, а ще й світла в нас не стало.
Чоловік - водій швидкої, у цей час був на чергуванні. Примчався додому і досі ледь стримує сльози. Усе, що родина будувала роками - знищено за секунди.
Станіслав Маленіков, житель Онуфріївської громади:
Все пошкоджено, вікна пошкоджені, дахи повністю всі на літній кухні, на будинку, на гаражі, там сараї зруйновані отам всі.
Пожежу оперативно загасили рятувальники, а громада допомогла затягнути дах будинку плівкою, рятуючи його від дощу. Весь день на місці працювали поліцейські.
Євгеній Онуфрієнко, слідчий:
На даному етапі ми проводимо первинний огляд для того, щоб зрозуміти на якому етапі знаходиться ситуація, в подальшому будуть склададтися офіційні документи, в яких буде зазначено що саме постраждало, як огороджена територія, які вікна цілі які не цілі, які будинки залишились цілими, а які постраждали.
Пошкоджено і хату Наталі. У момент прильоту вона була вдома з трьома дітьми.
Наталя Тущенко, жителька Онуфріївської громади:
Ми тіки засипать, я засипала уже в тєлєфоні залипала, коли це чуєм такий звук, хлопок, вибух, тріск, ми ще з таким не сталкувалися як наче землєтрясєніє, не то на нас падає криша, вообщє це страшно, діти злякалися у середньої вообщє така істєріка була. А тоді вийшли, а в нас шифер весь ззаді полопався, в дирках там шиферина валяється, туалет ззаді вивалено, ну це шок.
Від російської ракети загалом пошкоджено майже сотню будівель. Дивом, ніхто не загинув та не постраждав.
Віталій Береза, голова Онуфріївської громади:
Було дуже сильно, скажімо так, пошкоджено близько десяти будинків і з такими незначними ушкодженнями, але пошкоджені 66 будинків, крім цього пошкоджено дві будівлі школи, центр дитячої творчості, спортзал пошкоджено і будинок адміністрації.
Наразі люди в громаді оговтуються від шоку та планують відбудовуватись.
Наталя Тущенко, жителька Онуфріївської громади:
Серцем тут прикіпів і вообщє, що ми криси тікать, люди і не таке переживали, що тікать зі своєї землі, чо я должна тікать зі своєї землі, у мене тут діти родились, я не хочу, видержем все, ми відбудуємо.
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