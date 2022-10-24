В Україні, попри обстріли, розпочався опалювальний сезон. Про це повідомляється у Facebook прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

У більшості міст уже почалося підключення тепла

Зараз у нас в газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму.

Він нагадав, що російські окупанти вже другий тиждень обстрілюють енергетичні об'єкти України.

Водночас він зазначив, що ворогу не вдається вивести нашу енергосистему з ладу.