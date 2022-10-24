"В Україні достатньо газу для опалювального сезону" - Шмигаль [ Редагувати ]
В Україні, попри обстріли, розпочався опалювальний сезон. Про це повідомляється у Facebook прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
У більшості міст уже почалося підключення тепла
Зараз у нас в газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму.
Він нагадав, що російські окупанти вже другий тиждень обстрілюють енергетичні об'єкти України.
Водночас він зазначив, що ворогу не вдається вивести нашу енергосистему з ладу.
Енергетики працюють 24/7. Можливі тимчасові відключення електроенергії в окремих областях для прискорення ремонтних робіт. Продовжуємо економити електроенергію.
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