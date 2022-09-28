Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання економіки України у 2023 році з очікуваних раніше 25% до 8%. Про це йдеться у оновленому прогнозі ЄБРР.

Оцінка банку, згідно з якою ВВП України впаде на 30% у 2022 році, не змінилася.

На 2023 рік ЄБРР знизив свій прогноз відновлення економіки до 8% з 25%, прогнозованих у травні, коли очікувалося, що суттєві роботи з відновлення вже будуть проводитися. Зниження прогнозу є ознакою того, наскільки сильно невизначеність щодо майбутнього впливає на економічні перспективи України.

За інформацією аналітиків ЄБРР, через бойові дії на території України ВВП країни знизився на 15,1% у річному обчисленні у першому кварталі 2022 року та на 37,2% у другому кварталі.

Економічна діяльність була серйозно порушена навіть у регіонах, де не було бойових дій, через проблеми з логістикою, фінансові труднощі та брак робочої сили.

У Міністерстві економіки очікують, що реальний ВВП України до кінця 2022 року може впасти на 35-40% через повномасштабну війну.

За оцінками НБУ, у 2022 році економіка України скоротиться на 33,4% та частково "відіграє" втрати у 2023-2024 роках.

Нагадаємо, що Білл Гейтс прогнозує стагнацію світової економіки через війну в Україні.