ЄБРР відчутно погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році [ Редагувати ]
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання економіки України у 2023 році з очікуваних раніше 25% до 8%. Про це йдеться у оновленому прогнозі ЄБРР.
Оцінка банку, згідно з якою ВВП України впаде на 30% у 2022 році, не змінилася.
На 2023 рік ЄБРР знизив свій прогноз відновлення економіки до 8% з 25%, прогнозованих у травні, коли очікувалося, що суттєві роботи з відновлення вже будуть проводитися. Зниження прогнозу є ознакою того, наскільки сильно невизначеність щодо майбутнього впливає на економічні перспективи України.
За інформацією аналітиків ЄБРР, через бойові дії на території України ВВП країни знизився на 15,1% у річному обчисленні у першому кварталі 2022 року та на 37,2% у другому кварталі.
Економічна діяльність була серйозно порушена навіть у регіонах, де не було бойових дій, через проблеми з логістикою, фінансові труднощі та брак робочої сили.
У Міністерстві економіки очікують, що реальний ВВП України до кінця 2022 року може впасти на 35-40% через повномасштабну війну.
За оцінками НБУ, у 2022 році економіка України скоротиться на 33,4% та частково "відіграє" втрати у 2023-2024 роках.
Нагадаємо, що Білл Гейтс прогнозує стагнацію світової економіки через війну в Україні.
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