ЄБРР надасть "Нафтогазу" кредит на 300 млн євро [ Редагувати ]
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить "Нафтогазу" кредит у розмірі 300 млн євро з метою підвищення енергетичної безпеки України. Про це йдеться у заяві банку.
ЄБРР виділить до 300 млн євро, щоб допомогти українській газовій компанії НАК "Нафтогаз" компенсувати втрату видобутку природного газу після вторгнення в Україну.
Перші 50 млн євро будуть негайно надані "Нафтогазу" для термінової закупівлі газу, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону.
У банку наголосили, що зазначені кошти є частиною економічного пакету допомоги Україні з боку ЄБРР загальним обсягом до $1 млрд у 2022 році.
Нагадаємо, що на початку травня ЄБРР оголосив про вихід з російських активів.
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