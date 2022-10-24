У Херсонській області ЗСУ збили два російські "Алігатори" за півгодини [ Редагувати ]
У понеділок, 24 жовтня, бійці Збройних сил України змогли збити два російські гелікоптери Ка-52 "Алігатор".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За даними військових, ворожі гелікоптери були збиті в період з 13:00 до 13:30 у Бериславському районі Херсонської області підрозділами одеської та херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування "Південь".
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