З безробітних українців сформують "Армію відновлення" - Мінекономіки [ Редагувати ]
Кабмін запускає механізм залучення безробітних українців до "Армії відновлення" для участі у суспільно корисних роботах. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлії Свириденко.
За її словами, через війну рівень безробіття сягнув 30%, і це є серйозним викликом для держави.
На сьогодні ми маємо дві армії - одна захищає країну на фронті, інша працює. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до "Армії відновлення" країни, а держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 грн.
Безробітні зможуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.
Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення:
- облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;
- заготівля дров для військових та населення;
- розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;
- укріплення дамб;
- розчищення автомобільних доріг від завалів;
- розвантаження гуманітарної допомоги;
- облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;
- ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;
- надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.
До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я.
Безробітні отримуватимуть оплату за роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6700 грн). З ними укладатимуться строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ.
На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях.
Нагадаємо, Державний центр зайнятості фіксує 35-відсотковий рівень безробіття в Україні.
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