Кабмін запускає механізм залучення безробітних українців до "Армії відновлення" для участі у суспільно корисних роботах. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлії Свириденко.

За її словами, через війну рівень безробіття сягнув 30%, і це є серйозним викликом для держави.

На сьогодні ми маємо дві армії - одна захищає країну на фронті, інша працює. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до "Армії відновлення" країни, а держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 грн.

Безробітні зможуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань та сил цивільного захисту, так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення:

облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;

заготівля дров для військових та населення;

розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;

укріплення дамб;

розчищення автомобільних доріг від завалів;

розвантаження гуманітарної допомоги;

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;

надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я.

Безробітні отримуватимуть оплату за роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6700 грн). З ними укладатимуться строкові трудові договори відповідно до КЗпПУ.

На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, Державний центр зайнятості фіксує 35-відсотковий рівень безробіття в Україні.