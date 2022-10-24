Після заяви росії про те, що Україна готує "брудну бомбу", до країни їдуть експерти МАГАТЕ, аби перевірити об’єкти, де, з твердженнями рашистів, створюється зброя. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати.

Терміни прибуття експертів МАГАТЕ не уточнюються.

Нагадаємо, в суботу, 23 жовтня, глава міноборони росії сергій шойгу у розмові з міністрами оборони трьох країн - Великої Британії, Франції та Туреччини - заявив про можливе застосування Україною "брудної бомби".

Вранці агентство "РІА Новини" опублікувало матеріал, у якому з посиланням на джерела, "які заслуговують на довіру, в різних країнах" йшлося, що Україна нібито хоче підірвати "брудну бомбу" і звинуватити в цьому росію. Після цього шойгу зателефонував голові Пентагону Ллойду Остіну.

"Брудна бомба" - простий варіант радіологічної зброї. Основні збитки бомба завдає не за рахунок вибуху, а через поширення радіоактивного матеріалу. Експерти вважають одним із видів "брудної бомби" підрив неядерних об'єктів, які використовують радіоактивні матеріали.

Нагадаємо, у США зробили заяву щодо відповіді на ядерний удар по Україні.