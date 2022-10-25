Штайнмаєр пообіцяв передати Україні дві РСЗВ Mars та чотири САУ PzH 2000 [ Редагувати ]
Україна може сподіватись на подальшу підтримку з боку Німеччини в оборонній сфері для відбиття російської агресії. Про це заявив у вівторок у Києві президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Щойно я пообіцяв пану президенту, що наступні [реактивні] системи [залпового вогню] Mars II (місцева модифікація HIMARS - ред.) та чотири додаткові гаубиці типу Panzerhaubitze 2000 найближчими днями будуть передані Україні.
Згідно з представленою раніше доповіддю Міністерства у справах економіки та захисту клімату ФРН, Берлін уже поставив Києву військові товари на суму 686 млн євро.
На сайті уряду ФРН повідомляється, що до постачання Україні готуються дві реактивні системи залпового вогню MARS II з боєзапасом і 10 САУ Panzerhaubitzen 2000 з боєкомплектом.
8 жовтня Німеччина анонсувала постачання в Україну 100 танків із Греції та Словаччини.
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