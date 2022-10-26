"Території не втрачаємо": Маляр розповіла про ситуацію на Херсонському напрямку [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Українські військові сьогодні перебувають в активній обороні на Херсонському напрямку. Не віддають території ворогу.
Про це пише заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
"Там ідуть бої, сам Генштаб це позиціонує як оборонні дії, але ви самі по новинах бачите, що останній тиждень дещо інтенсивність подій знижується на фронті і ми фактично знаходимося в активній обороні. Щось вишукувати не треба, ми не втрачаємо території", - відзначи заступниця міністра.
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