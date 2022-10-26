Боротьбу України проти росії можна умовно поділити на три етапи. Завершальним є визволення окупованих населених пунктів.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю NHK.

Він зазначив, що перший етап боротьби України проти російської агресії полягав у стримуванні військ рф, а другий - зводився до стабілізації лінії фронту.

За словами Резнікова, на даний момент ситуація знаходиться на третьому етапі - проведенні контрнаступної операції, під час якої ЗСУ відвойовують свої території.

Міністр оборони додав, що деокупація земель на півдні сповільнилася, оскільки окупанти використовують зрошувальні канали як транші. При цьому він додав, що ЗСУ будуть просуватися вперед із настанням зими, коли мобільність військ РФ знизиться.

Резніков зазначив, що Україна має реальний план зі звільнення всіх тимчасово окупованих територій.