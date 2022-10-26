Залишити техніку та здатися в полон - це єдиний шанс окупанту вижити

Трофейний ленд-ліз! Українські воїни опановують російську техніку, здобуту на полі бою. І вибивають росіян - їхньою ж зброєю. Саме про це наступний матеріал, підготовлений спільно з колегами із Військового телебачення.

Трофейна військова техніка нині - уже чимала складова озброєння української армії. Наші бійці успішно використовують її проти ворога.

Позивний "Одін", військовослужбовець Збройних Сил України:

Треба кожен день все більше і більше. Бо цю погань треба давити, цю погань треба виганяти з нашої землі, вона отравляє її.

Втікаючи, окупанти найчастіше залишають гусеничні та колісні бронемашини, самохідні гаубиці, танки і боєприпаси до них. Наші воїни жартома називають це залізяччя рашистським ленд-лізом. Лагодять техніку і направляють її дула у бік загарбників.

Анна Новіцька, військова кореспондентка:

Цей танк приїхав захоплювати Україну, а зараз захоплююче працює по колишнім власникам.

Захоплені Т-72б3 - уже на озброєнні українського війська. Наші танкісти вирушають на такій машині на чергове завдання.

Позивний "Бобер", військовослужбовець Збройних Сил України:

Приїжджаємо на позиції, відбиваємо свою точку расположенія, получаємо вказівки, цілі, координати цілі, по планшету я вираховую всі розрахунки, які треба для бокового уровня, для стрільби з закритих позицій. І для зимоталки. Даю наводчику цифри, по яких він наводиться і працюємо по цілі.

Головне озброєння цього танка - 125-мм гармата із поліпшеною балістикою. І хоча техніка має певні особливості, наші військові швидко її опановують.

Моя справа - привезти екіпаж на роботу і бистренько поїхать, щоби екіпаж остався живий. Бо я розраховую, що ця машина вже на нашому параді буде участувати, на честь побєди України.

Наші військовослужбовці нагадують: залишити техніку та здатися в полон - це єдиний шанс зберегти життя для тих, хто приніс війну на наші землі.