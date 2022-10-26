"Вони місяцями женуть туди людей на смерть: Зеленський розповів про жорстокі бої під Бахмутом та Авдіївкою

Російські війська продовжують невпинно атакувати українські позиції на Донеччині - на Бахмутському напрямку та в Авдіївці. Про це у вечірньому відеозверненні 26 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський