В окупованому Шахтарську після удару ЗСУ палає нафтобаза (відео) [ Редагувати ]
Збройні сили України завдали удару по нафтобазі в окупованому Шахтарську на Донеччині.
У місті поблизу залізничного вокзалу вирує потужна пожежа. Про постраждалих не повідомляється.
Місцеві мешканці в соцмережах пишуть, що напередодні до Шахтарська росіяни підігнали потяг з паливом.
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